Китай и РФ создадут совместный научно-инвестиционный фонд

Китай намерен создать с Россией совместный научно-инвестиционный фонд

Китай готов развивать инновационное сотрудничество с Россией и заинтересован в создании совместного научно-инвестиционного фонда. Об этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в среду в Доме народных собраний по итогам 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Мы заинтересованы в развитии инновационного сотрудничества с российскими коллегами. В частности, в создании научно-инновационного фонда для того, чтобы поддержать наше научно-техническое сотрудничество, совместные разработки и определить перспективные сферы развития", — указал он.