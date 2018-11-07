Ещё
Китай и РФ создадут совместный научно-инвестиционный фонд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай намерен создать с Россией совместный научно-инвестиционный фонд 

ТАСС 5 часов назад
Китай готов развивать инновационное сотрудничество с Россией и заинтересован в создании совместного научно-инвестиционного фонда. Об этом премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в среду в Доме народных собраний по итогам 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Мы заинтересованы в развитии инновационного сотрудничества с российскими коллегами. В частности, в создании научно-инновационного фонда для того, чтобы поддержать наше научно-техническое сотрудничество, совместные разработки и определить перспективные сферы развития", — указал он.
ТАСС: последние новости
Китай пообещал Пакистану помощь в преодолении экономических трудностей CNN: талибы в Афганистане контролируют территорию большую, чем когда-либо с 2001 года ОДК заинтересована в производстве турбин средней мощности совместно с компаниями Китая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал317
Дознаватель из Уфы «потеряла память»385
Женщину убили в лифте в Москве94
Богатство бедных94
Почему часть Крыма до сих пор принадлежит Украине?234
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия Криминал
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
04:38
«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет
Происшествия
00:54
«Просто удовольствие»: Лолита о трех днях с Малаховым
Шоу-бизнес
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
06:26
Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину
Украина В мире
00:23
Женщину убили в лифте в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение