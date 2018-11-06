В Китае ввели комендантский час для собак

Власти города Вэньшань в китайской провинции Юньнань запретили владельцам собак выгуливать их в дневное время. Выйти на улицу с питомцем теперь можно только до семи утра и после десяти вечера. Об этом рассказала газета South China Morning Post.

Кроме того, городские власти постановили, что длина поводка не должна превышать одного метра, а выгуливать собаку теперь разрешено только взрослым. Городской инспектор по здоровью животных пояснил, что запрет сократит количество нападений собак на людей и поможет в борьбе с распространением бешенства.

Другой представитель властей Вэньшаня заявил, что новые правила ввели по многочисленным запросам горожан. По его словам, департамент по работе с населением каждый день получал по нескольку звонков с жалобами жителей на агрессивных собак. Но с тех пор, как был введен запрет, жалобы прекратились.

Выгул домашних животных в неположенное время не карается штрафом — представители закона будут проводить с нарушителями беседы.

По законам, существующим в Китае, владельцы собак обязаны делать им прививки и каждый год оплачивать специальную лицензию. В зависимости от размера животного, она может составлять до 2000 юаней (290 долларов). Многие владельцы не регистрируют своих питомцев, подвергая их риску — незарегистрированных псов зачастую просто истребляют.