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В Китае ввели комендантский час для собак
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В Китае ввели комендантский час для собак 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Власти города Вэньшань в китайской провинции Юньнань запретили владельцам собак выгуливать их в дневное время. Выйти на улицу с питомцем теперь можно только до семи утра и после десяти вечера. Об этом рассказала газета South China Morning Post.
Кроме того, городские власти постановили, что длина поводка не должна превышать одного метра, а выгуливать собаку теперь разрешено только взрослым. Городской инспектор по здоровью животных пояснил, что запрет сократит количество нападений собак на людей и поможет в борьбе с распространением бешенства.
Другой представитель властей Вэньшаня заявил, что новые правила ввели по многочисленным запросам горожан. По его словам, департамент по работе с населением каждый день получал по нескольку звонков с жалобами жителей на агрессивных собак. Но с тех пор, как был введен запрет, жалобы прекратились.
Выгул домашних животных в неположенное время не карается штрафом — представители закона будут проводить с нарушителями беседы.
По законам, существующим в Китае, владельцы собак обязаны делать им прививки и каждый год оплачивать специальную лицензию. В зависимости от размера животного, она может составлять до 2000 юаней (290 долларов). Многие владельцы не регистрируют своих питомцев, подвергая их риску — незарегистрированных псов зачастую просто истребляют.
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