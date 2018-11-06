РФ и КНР в ближайшее время могут подписать новое соглашение по туризму

"Мы находимся в финальной стадии подготовки межправительственного соглашения, надеюсь, что в ближайшее время это межправительственное соглашение может быть подписано", — заявил Сафонов.

Он добавил, что в рамках нового межправсоглашения «планируется упростить и автоматизировать процедуры оформления документов, сократить минимальный состав туристических групп с пяти до трех человек и увеличить максимальные сроки поездки с 15 до 21 дня». По его словам, сейчас туристической группой считается группа, состоящая из пяти человек, это относится и к китайским, и к российским туристам.

Помимо этого планируется наладить оперативный обмен информацией и активное взаимодействие при возникновении инцидентов и несчастных случаев с туристами.