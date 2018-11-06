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РФ и КНР в ближайшее время могут подписать новое соглашение по туризму
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РФ и КНР в ближайшее время могут подписать новое соглашение по туризму 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ШАНХАЙ, 6 ноя — РИА Новости. Россия и Китай находятся на финальной стадии подготовки межправительственного соглашения по сотрудничеству в сфере туризма, заявил во вторник глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов в рамках мероприятий по продвижению туристического потенциала России на полях Первого международного импортного ЭКСПО в Шанхае.
"Мы находимся в финальной стадии подготовки межправительственного соглашения, надеюсь, что в ближайшее время это межправительственное соглашение может быть подписано", — заявил Сафонов.
Он добавил, что в рамках нового межправсоглашения «планируется упростить и автоматизировать процедуры оформления документов, сократить минимальный состав туристических групп с пяти до трех человек и увеличить максимальные сроки поездки с 15 до 21 дня». По его словам, сейчас туристической группой считается группа, состоящая из пяти человек, это относится и к китайским, и к российским туристам.
Помимо этого планируется наладить оперативный обмен информацией и активное взаимодействие при возникновении инцидентов и несчастных случаев с туристами.
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