Северную Корею обвинили в массовом истязании женщин

Организация опросила 54 человека, бежавших из страны после 2011 года, а также восемь бывших северокорейских чиновников. Женщины, работавшие в рыночной сфере, сообщили, что регулярно подвергались насилию со стороны представителей власти.

«Когда им приспичит, охранники с рынка или полицейские предлагали мне пройти с ними в пустое помещение где-нибудь рядом с рынком или в любое другое место, где им покажется удобнее, — приводит HRW слова О Чон Хи, бежавшей из страны в 2014 году/ — Мы для них как игрушка. Полностью в их [мужской] власти».

По информации Human Rights Watch, недобровольные половые контакты и сексуальное насилие в КНДР носят обыденный характер и считаются нормой жизни. В докладе говорится, что у северокорейских женщин нет практически никакой возможности противостоять насильнику, облеченному властью. Как говорят опрошенные беглянки, мужчины на всех уровнях государственной службы злоупотребляют полномочиями и остаются безнаказанными, а жертвы насилия подвергаются унижениям и, как правило, никуда не сообщают о случившемся.

При этом отмечается, что власти не признают существование проблемы сексизма и сексуального насилия и не прилагают никаких усилий для защиты женщин и помощи жертвам.

«Сексуальное насилие в Северной Корее — это секрет Полишинеля, практика, с которой никто не борется и которая многих устраивает», — заявил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

По мнению авторов доклада, в числе причин ситуации — гендерное неравенство, укорененное в традициях, неосведомленность в вопросах сексуальных отношений и сексуального насилия, коррупция и отсутствие служб юридической и социальной поддержки жертв.

Рот призвал правительство КНДР признать существование проблемы и принять меры для защиты женщин и обеспечения правосудия.