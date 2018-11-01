Ещё
Северную Корею обвинили в массовом истязании женщин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северную Корею обвинили в массовом истязании женщин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Danish Siddiqui / Reuters
Должностные лица в Северной Корее систематически практикуют сексуальное насилие в отношении женщин и остаются безнаказанными, а власти отрицают даже наличие такой проблемы. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Организация опросила 54 человека, бежавших из страны после 2011 года, а также восемь бывших северокорейских чиновников. Женщины, работавшие в рыночной сфере, сообщили, что регулярно подвергались насилию со стороны представителей власти.
«Когда им приспичит, охранники с рынка или полицейские предлагали мне пройти с ними в пустое помещение где-нибудь рядом с рынком или в любое другое место, где им покажется удобнее, — приводит HRW слова О Чон Хи, бежавшей из страны в 2014 году/ — Мы для них как игрушка. Полностью в их [мужской] власти».
По информации Human Rights Watch, недобровольные половые контакты и сексуальное насилие в КНДР носят обыденный характер и считаются нормой жизни. В докладе говорится, что у северокорейских женщин нет практически никакой возможности противостоять насильнику, облеченному властью. Как говорят опрошенные беглянки, мужчины на всех уровнях государственной службы злоупотребляют полномочиями и остаются безнаказанными, а жертвы насилия подвергаются унижениям и, как правило, никуда не сообщают о случившемся.
При этом отмечается, что власти не признают существование проблемы сексизма и сексуального насилия и не прилагают никаких усилий для защиты женщин и помощи жертвам.
«Сексуальное насилие в Северной Корее — это секрет Полишинеля, практика, с которой никто не борется и которая многих устраивает», — заявил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.
По мнению авторов доклада, в числе причин ситуации — гендерное неравенство, укорененное в традициях, неосведомленность в вопросах сексуальных отношений и сексуального насилия, коррупция и отсутствие служб юридической и социальной поддержки жертв.
Рот призвал правительство КНДР признать существование проблемы и принять меры для защиты женщин и обеспечения правосудия.
Последние новости
Правительство испугалось собственных санкций Тепло вернется в Москву Москва определилась с санкционным списком по Украине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Групповое изнасилование следователя взбесило Соловьева123
Тимошенко отреагировала на спецмеры России108
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД488
Даниила Страхова избили в Москве166
Первый залп: чем Москва ответила Киеву25
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
01:06
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу
Политика Другое
07:10
Путин посетил Всемирный русский народный собор
Политика Другое
00:13
Сябитова раскрыла секрет шоу «Давай поженимся!»
Шоу-бизнес
01:26
Групповое изнасилование следователя взбесило Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение