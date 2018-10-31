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Журналист записал обращение к матери во время теракта
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Журналист записал обращение к матери во время теракта 

Lenta.ru 34 минуты назад
Журналист индийского телеканала Doordarshan Мор Мукут Шарм (Mor Mukut Sharm) записал трогательное видеообращение к матери, когда его съемочная группа попала под обстрел. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте канала. На него обратило внимание местное издание HindustanTimes.
«Он думал, что это его последние секунды жизни. Но он выжил… Новостной видеожурналист Doordarshan Мор Мукут Шарм поделился своими душераздирающими мучениями во время подлой атаки наксалитов (вооруженной коммунистической группировки, известной кровавыми терактами — прим. «Ленты.ру»)», — подписали видео сотрудники канала.
В ролике журналист лежит на земле, скрываясь от нападающих. Глядя в камеру, он обращается к своей матери и признается ей в любви. «Скорее всего, я буду убит в этой атаке», — говорит он.
Шарм рассказал, как его съемочная группа попала в окружение. По его словам, они приехали в округ Дантевада, чтобы освещать выборы. Несмотря на содействие полиции, команда стала жертвой террористического акта. Сообщается, что во время нападенияпогибли оператор канала Doordarshan и двое полицейских.
Ранее невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи по имени Хатидже Ченгиз (Hatice Cengiz) опубликовала в Twitter послание погибшему возлюбленному. В нем она пообещала вечно хранить память о нем.
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