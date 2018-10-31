В Пакистане передумали казнить христианку за богохульство

Пакистанский суд отменил смертный приговор за богохульство для женщины христианского вероисповедания. Об этом сообщает «Би-би-си».

Азия Норин, известная как Азия Биби, вышла на свободу спустя восемь лет заключения. Теперь она планирует покинуть Пакистан вместе с семьей, опасаясь гнева исламских фундаменталистов.

Верховный суд в Исламабаде признал ее невиновной, однако сторонники жестокого наказания за богохульство в очередной раз устроили протесты с требованиями казнить женщину.

Под суд Норин попала в 2010 году после ссоры с соседями. Мусульманки, вместе с которыми она собирала фрукты, отказались пить из ведра с водой, из которого пила женщина. Завязалась перебранка, в ходе которой, по обвинению соседок, Норин допустила три оскорбительных высказывания в адрес пророка. Немногим позже ее избили рядом с собственным домом, а затем она была арестована.

Свою вину в богохульстве женщина отрицала все восемь лет, что длилось разбирательство по ее делу. Всякий раз, когда проходило слушание, у здания суда собиралась толпа активистов, требовавших казнить Азию Биби.

Преследование за богохульство широко поддерживается населением Пакистана. Критики жестоких наказаний в рамках этой нормы говорят, что часто она используется как средство мести в личных конфликта, а обвинения порой базируются на очень слабых доказательствах. Тем не менее, пакистанские политики часто поддерживают суровую кару за неуважение к вере, чтобы сохранять популярность у электората.

Как пишет «Би-би-си» , государство пока ни разу не казнило осужденных за богохульство, однако многие обвиняемые по этой статье в итоге были убиты или стали жертвами самосуда.

В 2011 году в Исламабаде был застрелен губернатор провинции Пенджаб Салман Тазир. Мотивом к убийству послужило его критическое отношение к закону о богохульстве и предложение помиловать Азию Биби.