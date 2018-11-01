Ещё
Бежавших от геноцида мусульман вернут на родину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бежавших от геноцида мусульман вернут на родину 

Lenta.ru + ещё 2 33 минуты назад
Фото: Bernat Armangue / AP
Беженцев народности рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш вернут на родину, сообщает The Guardian.
Страны договорились о репатриации рохинджа, несмотря на предупреждение ООН о том, что мьянмарские власти продолжают проводить политику геноцида в отношении мусульманской народности.
Во вторник, 30 октября, прошла встреча министров иностранных дел двух стран, на которой они утвердили конкретный план репатриации. Отмечается, что процесс возвращения рохинджа в Мьянму начнется в середине ноября. Ранее попытки вернуть мусульман на родину уже предпринимались, однако безуспешно.
В конце августа ООН выпустила доклад, в котором говорится, что военнослужащие Мьянмы совершали массовые убийства и групповые изнасилования представителей мусульманского народа рохинджа с намерением геноцида.
По данным независимой международной миссии ООН по установлению фактов преступлений в Мьянме, действия армии в отношении рохинджа были непропорциональны реальным угрозам. В докладе подчеркивается, что доказательств для расследования и привлечения высокопоставленных лиц к ответственности достаточно.
В августе 2017 года боевики-рохинджа напали на правительственные войска, чтобы привлечь внимание к положению своего народа. Ответом стали массовые зачистки деревень. В итоге в Бангладеш бежали около 720 тысяч человек.
Рохинджа — народ, проживающий в основном в штате Ракхайн в Мьянме. Его представители исповедуют ислам и считают себя коренным населением региона. Большинство бирманцев-буддистов полагают, что рохинджа переселились в Бирму из Бангладеш в годы британского владычества. Нынешний режим Мьянмы пытается вытеснить их в соседние страны или ассимилировать. Власти считают, что рохинджа — боевики, терроризирующие мирное население и пытающиеся распространить радикальные взгляды на местных последователей Пророка.
Последние новости
Россияне воспротивились новому налогу В США назвали главный признак деградации ВМФ России Правительство договорилось с нефтяниками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД302
Летевший в Москву самолет загорелся в небе17
В студии «Россия 1» разразился скандал438
Россия ввела санкции против Украины181
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад843
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
01:06
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу
Политика Украина
00:58
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад
В мире
01:26
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД
Происшествия Статьи
04:13
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в ноябре
Погода Общество
03:56
Резкое потепление началось в Москве
Погода Новости Москвы
03:53
Варлей: «Разом отняли все»
Шоу-бизнес
01:11
Треть телевизоров останутся с «черным» экраном
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение