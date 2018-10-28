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В Китае запретили фотографироваться с пандами за плату
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В Китае запретили фотографироваться с пандами за плату 

RT на русском + ещё 9 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Власти китайской провинции Сычуань запретили сотрудникам заповедников и центров, в которых содержатся большие панды, позволять туристам фотографироваться с животными и кормить их.
Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на постановление Управления лесного хозяйства региона.
По мнению экспертов, пандам, которые находятся под угрозой исчезновения, в некоторых случаях могут передаваться болезни людей.
В связи с этим власти ввели запрет на любые коммерческие мероприятия на территориях подобных учреждений.
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