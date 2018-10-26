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Си Цзиньпин провёл переговоры с Абэ
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Си Цзиньпин провёл переговоры с Абэ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Председатель КНР Си Цзиньпин провёл переговоры премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Пекине.
Как сообщает NHK, в ходе встречи Абэ выразил надежду на то, что их саммит станет хорошей возможностью для Японии и Китая перейти от конкуренции к сотрудничеству на новом этапе двусторонних отношений.
Си Цзиньпин заявил, что после множества отклонений и поворотов Япония и Китай вернули свои отношения на правильный путь благодаря взаимным усилиям.
Также отмечается, что лидеры «пришли к соглашению по широкому спектру вопросов, включая экономику и Северную Корею».
Также Япония и Китай договорились осуществлять 52 совместных проекта.
Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин совершит официальный визит в Россию в 2019 году.
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