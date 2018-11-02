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«Отца Талибана» убили в Пакистане
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«Отца Талибана» убили в Пакистане 

News.ru + ещё 22 3 часа назад
Фото: Sajjad/xinhua/Global Look Press
На Севере Пакистана найдено тело бывшего члена пакистанского сената Сами аль-Хака по прозвищу «отец Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ). Религиозного деятеля обнаружили в его доме в городе Равалпинди с огнестрельным ранением.
Личность киллера не известна, сообщает издание Daily Pakistan со ссылкой на сына аль-Хака. Сами аль-Хак получил свое прозвище благодаря тесным связям с основателем радикального движения Мухаммадом Умаром. Он также возглавлял фракцию «JUI-S» политической партии суннитов-деобанди в Пакистане.
Ранее News.ru сообщал, что Вашингтон примет меры против Пакистана, если Исламабад не активизирует борьбу с терроризмом и не предпримет усилия по нормализации обстановки в Афганистане. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Пакистан «будет привлечён к ответственности», если «не будет прилагать искренние усилия такого рода».
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