Из РФ с «Триумфом»: российское оружие завоюет Азию?

Индия не боится американских санкций из-за покупки российских С-400

Российские ЗРС появляются во все большем количестве стран. В то время как недавно анонсированная поставка С-300 в Сирию уже завершилась, Индия только подписала контракт по закупкам С-400. Индийские военные уверяют, что не откажутся от поставок даже в случае введения санкций со стороны США «Газета.Ru» пообщалась с экспертами, чтобы выяснить, каковы реальные перспективы использования российских ЗРС в этих двух странах.

Индия ведет независимую политику и, несмотря на опасения по поводу санкций США из-за покупки ЗРС С-400, стремится закупить у Москвы также некоторые модели вертолетов Камова и другие системы вооружения. Об этом, как передает газета The New Indian Express, по окончании шестидневного визита в Россию заявил начальник генерального штаба армии Индии генерал-лейтенант Бипин Рават.

Контракт на поставку зенитной ракетной системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» Россия и Индия заключили 5 октября. Сумма сделки составила более $5 млрд

Индия стала третьей страной после Китая Турции , которая купила эти зенитно-ракетные комплексы.

«Для начала должен несколько охладить те восторги и ликования, которые вызвало подписание этого контракта», — пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Как подчеркивает собеседник издания, подписание контракта на поставку того или иного вида вооружения и военной техники еще вовсе не означает его безусловного выполнения. И срывы поставок в практике российского военно-технического сотрудничества с зарубежными странами уже неоднократно случались.

«Так что глубокое удовлетворение надо демонстрировать только тогда, когда индийская сторона в полном объеме оплатит поставки по контракту, получит технику, выполнит начальные стрельбы и убудет с ЗРС С-400 на родину на места постоянной дислокации», — считает Андрей Фролов.

А в настоящее время, напоминает эксперт, Индия не платит России даже по уже заключенным ранее сделкам.

«Вполне возможно, что Индия и Соединенные Штаты достигли некоего консенсуса в поставках ЗРС С-400. К примеру, по «Триумфу» Нью-Дели контракт подписывает, а по остальным видам российского ВВТ замораживает. В частности, между Москвой и Нью-Дели планировалось подписание документов по фрегатам, автоматам АК-103, 48 вертолетам Ми-17. Пока все они подвисли», — напомнил Фролов.

Версию о том, что Соединенные Штаты не желают осложнять отношения со второй крупнейшей страной Азиатско-Тихоокеанского региона, уже имея большую напряженность на китайском направлении, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» не считает убедительной.

«Индия для США просто не тот партнер, с которым надо насмерть воевать из-за этого контракта», — полагает Андрей Фролов.

К тому же, по его словам, отсутствие перечисления средств за ранее подписанные контракты говорит о том, что в целом американцы свою задачу выполняют.

Российские ЗРС на страже мира

Что касается поставок российского зенитного ракетного вооружения за рубеж в целом, то по-прежнему не утихает напряженность, связанная с передислокацией российской ЗРС С-300ПМ в Сирию. 2 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что поставка зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию завершена. В течение трех месяцев будет завершена подготовка сирийских боевых расчетов, отобранных для эксплуатации и боевого применения С-300ПМ.

В связи с этим главный раввин России Берл Лазар заявил, что Москва не должна была поставлять в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300.

«Я думаю, это ошибка, которая только добавит проблем в регионе», — приводит слова Лазара израильское издание Haaretz. Лазар добавил, что обсуждает поставку вооружения в Сирию с президентом России Владимиром Путиным.

Раввин отметил, что этот вопрос является крайне важным для его коллег в Израиле, а также выразил надежду, что Израиль и Россия продолжат сотрудничество в области предотвращения террористических угроз.

«В настоящее время в Сирию прибыл один дивизион С-300 неполной комплектации — командный пункт системы (КПС) плюс зенитно-ракетный дивизион в составе РПН и четырех пусковых установок (по четыре транспортно-пусковых контейнера на каждой), плюс из средств локации всевысотный обнаружить», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Никакого перелома в противостоянии ВВС Израиля и Сирии эта техника не внесет, баланса сил не изменит, считает эксперт.

Что более важно, отмечает Макиенко, не были сформулированы ясные политические цели, зачем Москве нужно обострение отношений с еврейским государством, оплотом европейской цивилизации на Ближнем Востоке, считает Макиенко.

В апреле 2018 года, еще до того, как в Сирии появились С-300, министр обороны Израиля Авигдор Либерман обещал, что страна будет уничтожать российские ЗРС, если Сирия использует их.

«Для нас важно, чтобы оборонительное вооружение, которое русские передают Сирии, не применялось против нас», — отметил он.

По словам эксперта, передислоцированных с Сирию средств хватит разве что для прикрытия небольшого точечного объекта. Пока на рабочих местах С-300 находятся расчеты, укомплектованные российскими военнослужащими, ожидать ударов по стартовым позициям С-300 не следует, считает Макиенко.

Однако, как только техника будет передана сирийской стороне, она, несомненна, будет уничтожена действиями ВВС Израиля.

Тем самым будет дискредитировано наше оружие, поскольку победить в вооруженном противоборстве против Армии обороны Израиля одним зенитным ракетным дивизионом нельзя, убежден эксперт.

Тем более, за три месяца боевые расчеты зенитных ракетных войск ПВО Сирии можно довести разве что до начального уровня. А станут ли сирийские солдаты и офицеры подлинными мастерами боевого применения ЗРС С-300 — большой вопрос, учитывая их изначально низкий уровень профессиональной подготовки и отсутствие мотивации вести успешные боевые действия.

«То есть это пока выглядит как чисто имиджевая поставка, влекущая за собой очень большие военно-политические риски. И самое главное, непонятно, с какой целью мы все это делаем. А израильтяне уничтожат сирийский зенитный ракетный дивизион С-300 даже из спортивного интереса, реально опробовав в деле в ходе этого удара свои F-35», — заключает Константин Макиенко.

Большинство опрошенных «Газетой.Ru» специалистов сходится во мнении, что сирийской стороне зенитный ракетный дивизион С-300 передавать не стоит.

После выполнения поставленных боевых задач технику и личный состав следует вернуть на территорию России, считают эксперты.

Вместе с тем разброс суждений по этому вопросу достаточно широк. В частности, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин оценивает поставки Сирии ЗРС С-300 только с положительной стороны.

Эксперт полагает, что это послужит усилению зенитного ракетного прикрытия важнейших объектов на территории Сирии, сохранению жизни военнослужащих российской группировки в этой стране и в целом усилению стабильности в регионе.