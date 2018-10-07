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Ким Чен Ын пригласил посетить полигон Пхунгери
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Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить полигон Пхунгери 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с госсекретарём США Майком Помпео пригласил американских инспекторов посетить ядерный полигон в Пхунгери и убедиться, что он полностью демонтирован. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.
«Председатель Ким пригласил инспекторов посетить ядерный полигон в Пхунгери, чтобы подтвердить его демонтаж», —указывается в сообщении.
Как отметили в Госдепе, в ходе переговоров стороны также обсудили детали возможной встречи лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом.
Помпео 7 октября посетил КНДР и провёл встречу с Ким Чен Ыном.
24 мая в Северной Корее демонтировали ядерный полигон Пхунгери. Впоследствии в Пхеньяне заявили о готовности работать над созданием безъядерного мира.
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