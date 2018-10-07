Ким Чен Ын пригласил посетить полигон Пхунгери

Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить полигон Пхунгери

«Председатель Ким пригласил инспекторов посетить ядерный полигон в Пхунгери, чтобы подтвердить его демонтаж», —указывается в сообщении.

Как отметили в Госдепе, в ходе переговоров стороны также обсудили детали возможной встречи лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом

Помпео 7 октября посетил КНДР и провёл встречу с Ким Чен Ыном.

24 мая в Северной Корее демонтировали ядерный полигон Пхунгери. Впоследствии в Пхеньяне заявили о готовности работать над созданием безъядерного мира.