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Мун Чжэ Ин рассказал о перспективах саммита США и КНДР
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Мун Чжэ Ин рассказал о перспективах саммита США и КНДР 

RT на русском + ещё 39 54 минуты назад
Фото: Reuters
Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин в ходе встречи с американским госсекретарём Майком Помпео заявил, что будущий саммит США и КНДР поможет достичь «необратимого прогресса» в денуклеаризации Корейского полуострова.
Об этом сообщает администрация президента Южной Кореи в Facebook.
«Я надеюсь, что нынешний визит в Северную Кореи госсекретаря Помпео и второй саммит США и Северной Кореи…помогут достичь решающего и необратимого прогресса в мирном процессе и процессе денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в сообщении.
Ранее Помпео заявил, что они с северокорейским лидером Ким Чен Ыном договорились о создании совместной рабочей группы по вопросам денуклеаризации и нового саммита между двумя странами.
В июне эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.
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