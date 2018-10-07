Задержанного в Китае главу Интерпола отправили в отставку

Интерполе сообщили, что Франция приняла отставку директора организации Мэн Хунвэя, задержанного китайскими властями по подозрению в преступлении, передает Reuters

Сообщается, что исполняющим обязанности главы Интерпола избран Ким Ен Нам из Южной Кореи.

"Сегодня, во вторник, 7 октября, Генеральный секретариат Интерпола в Лионе, Франция, принял отставку господина Мэна Хунвэя с поста президента Интерпола, распоряжение вступает в силу немедленно", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что новый президент организации будет избран на съезде организации, который состоится 18-21 ноября в Дубае.

Ранее власти Китая рассказали о судьбе пропавшего главы Интерпола.