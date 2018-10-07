Ещё
Задержанного в Китае главу Интерпола отправили в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержанного в Китае главу Интерпола отправили в отставку 

Газета.Ru + ещё 68 5 часов назад
Фото: Reuters
В Интерполе сообщили, что Франция приняла отставку директора организации Мэн Хунвэя, задержанного китайскими властями по подозрению в преступлении, передает Reuters.
Сообщается, что исполняющим обязанности главы Интерпола избран Ким Ен Нам из Южной Кореи.
"Сегодня, во вторник, 7 октября, Генеральный секретариат Интерпола в Лионе, Франция, принял отставку господина Мэна Хунвэя с поста президента Интерпола, распоряжение вступает в силу немедленно", — говорится в заявлении.
Также отмечается, что новый президент организации будет избран на съезде организации, который состоится 18-21 ноября в Дубае.
Ранее власти Китая рассказали о судьбе пропавшего главы Интерпола.
Газета.Ru: последние новости
КНДР и США создадут рабочую группу по денуклеаризации Москва потребовала от Сеула объяснить ситуацию с "Севастополем" Бывший генсек компартии Вьетнама скончался в возрасте 101 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия «оправдалась» перед США за оружие РФ100
Хозяева сдали в аренду квартиру и остались без жилья22
«Ребят, так жить невозможно»20
Странные голубые огни в небе напугали москвичей9
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»266
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:59
Появилось видео оцепления омской колонии
Происшествия
01:55
Советский «убийца танков» замечен в Сирии
Армия Оружие
02:57
«Спасите!» Почему вспыхнула драка в омской колонии
Происшествия Статьи
05:45
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»
Общество Статьи
01:41
Звезды поздравили Путина с днем рождения
Политика
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
01:24
Загадочный монстр из океана попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение