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Пропавшего президента Интерпола заподозрили в коррупции
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Пропавшего президента Интерпола заподозрили в коррупции 

Lenta.ru + ещё 25 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Президента Интерпола Мэна Хунвэя задержали в Китае по подозрению в коррупционной деятельности. Об этом сообщает французская газета Le Parisien со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Хунвэй якобы оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.
Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на источники сообщила, что пропавший президент Интерпола находится под следствием в Китае. В публикации отмечалось, что мужчину «забрали для допроса дисциплинарные власти, как только он приземлился в Китае на прошлой неделе». При этом официального подтверждения данной информации пока нет.
О пропаже мужчины стало известно 5 октября. Сообщалось, что 64-летний Мэн Хунвэй 29 сентября отправился из Франции в Китай, и с тех пор не выходил на связь. К властям обратилась его жена, проживающая с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.
Мэн Хунвэй стал президентом организации осенью 2016 года. Этот пост он должен занимать до 2020 года. Ранее он работал на должности заместителя министра общественной безопасности Китая, а также возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в КНР.
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