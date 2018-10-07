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КНР подозревает пропавшего главу Интерпола в коррупции
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КНР подозревает пропавшего главу Интерпола в коррупции 

Российская Газета + ещё 41 1 час назад
Фото: Реальное время
Главу Международной организации уголовной полиции Мэн Хунвэя задержали в Китае — его подозревают в коррупционной деятельности.
"Заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона. В настоящее время государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении", — говорится в опубликованном сообщении китайской центральной комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины.
Как сообщает французская газета Le Parisien, президент Интерпола якобы оказывал содействие компании, которая работает в сфере борьбы с киберпреступностью, в получении контрактов. Стоит отметить, что правительство Поднебесной в течение последних шести лет ведет обширную кампанию по борьбе с взяточничеством, которая может быть предлогом для устранения политических противников.
Напомним, об исчезновении 64-летнего Мэн Хунвэя, который проживал со своей семьей в Лионе (там расположена штаб-квартира Интерпола), сообщила его супруга, заявив, что ее муж не выходит на связь с 25 сентября. Кроме того, женщина рассказала, что перед исчезновением супруг прислал ей сообщение с фотографией ножа, которая, по ее мнению, была способом сообщить, что он находится опасности, передает Associated Press. За несколько минут до того, как отправить изображение, Мэн Хунвэй также отправил супруге сообщение с словами «Жди моего звонка».
Позже китайская газета South China Morning Post сообщила, что президент Интерпола находится под следствием в КНР. Сама Международная организация уголовной полиции в субботу запросила у китайских властей данные о пропавшем главе организации и ждет официального ответа от Пекина.
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