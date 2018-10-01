СМИ: умер бывший генсек Компартии Вьетнама До Мыой

Бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама До Мыой умер в понедельник в возрасте 101 года. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

До Мыой, настоящее имя которого Нгуен Зуи Конг, занимал пост генерального секретаря Компартии Вьетнама с 1991 по 1997 год. Он был премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам в 1988-1991 годах.

До Мыой принимал участие в борьбе за независимость Вьетнама от японских захватчиков и французских колонизаторов. С середины 1950-х годов он занимал ведущие посты в сфере управления экономикой.

В период, когда До Мыой был премьер-министром Вьетнама, в стране была проведена хозяйственная реформа, направленная на формирование социалистически-ориентированной рыночной экономики.

В конце 1997 году До Мыой ушел в отставку с поста генерального секретаря Компартии Вьетнама. В 1997-2001 годах он был советником ЦК партии.