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Умер бывший генсек Компартии Вьетнама До Мыой
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СМИ: умер бывший генсек Компартии Вьетнама До Мыой 

ТАСС 1 час назад
Фото: VietTimes
Бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама До Мыой умер в понедельник в возрасте 101 года. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
До Мыой, настоящее имя которого Нгуен Зуи Конг, занимал пост генерального секретаря Компартии Вьетнама с 1991 по 1997 год. Он был премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам в 1988-1991 годах.
До Мыой принимал участие в борьбе за независимость Вьетнама от японских захватчиков и французских колонизаторов. С середины 1950-х годов он занимал ведущие посты в сфере управления экономикой.
В период, когда До Мыой был премьер-министром Вьетнама, в стране была проведена хозяйственная реформа, направленная на формирование социалистически-ориентированной рыночной экономики.
В конце 1997 году До Мыой ушел в отставку с поста генерального секретаря Компартии Вьетнама. В 1997-2001 годах он был советником ЦК партии.
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