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Ким подарил Муну двух пхунсанов
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Ким подарил Муну двух пхунсанов 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Двух охотничьих собак редкой породы пхунсан подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину его коллега из КНДР Ким Чен Ын. Подарок был сделан в ходе недавнего саммита лидеров двух Корей в Пхеньяне.
Новые питомцы уже прошли положенный карантинный осмотр и 27 сентября были доставлены в президентский дворец в Сеуле. Мальчик, родившийся в ноябре 2017 года, получил кличку Сонган, а девочка, которая на несколько месяцев старше, названа Коми. При этом одна собака породы пхунсан у Мун Чжэ Ина уже есть, передает РИА Новости — это кобель по кличке Мару.
Межкорейский саммит в столице КНДР ознаменовался подписанием Пхеньянской декларации, где лидеры обозначили конкретные шаги для дальнейшего сближения. Главный пункт этой декларации — денуклеаризация Корейского полуострова.
Вместе с обещаниями о денуклеаризации полуострова Мун Чжэ Ин увез из КНДР две тонны деликатесных грибов мацутакэ. Сообщалось, что их раздадут четырем тысячам корейцев, семьи которых были разделены войной, и которые с тех пор они так и не видели своих родных.
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