Ещё
В МИД Китая объяснили важность отношений с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Китая объяснили важность отношений с Россией 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Соседство, экономическая взаимодополняемость и совпадение позиций по международным вопросам являются основными причинами развивать хорошие отношения между Китаем и Россией, заявил глава китайского МИД Ван И.
«Почему нам нужно укреплять отношения с Россией? Потому что Россия — наш самый большой сосед. Между соседними странами необходимо поддерживать дружественные отношения, поэтому мы прилагаем все усилия для установления таких добрососедских отношений», — цитирует РИА Новости министра.
Он подчеркнул, что российская и китайская стороны имеют очень высокую степень экономической взаимодополняемости.
«Нам нужны энергетические ресурсы, нефть, природный газ. России нужны наши производственные товары, поэтому наши экономические отношения становятся все более и более тесными», — отметил он во время выступления на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.
Ван И также указал на то, что во многих международных вопросах у России и Китая одинаковая позиция.
Ранее глава МИД Китая заявил об отсутствии угрозы со стороны России.
RT на русском: последние новости
Пуск нового реактора на Тяньваньской АЭС в Китае состоится до конца сентября Помпео назвал контрпродуктивным ведение торговли с Ираном в обход санкций США В Гонконге запретили деятельность политической партии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла решение по Донбассу287
Меркель отказывает Путину в почестях265
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»42
Новейший истребитель США разбился334
Россияне отреагировали на приказ Путина по Сирии
Видео
01:20
Новейший истребитель США разбился
Происшествия Армия
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
00:19
Реактивный снаряд прилетел в Ингушетию
Общество
01:33
Убийство известного рэпера попало на видео
Шоу-бизнес Криминал
06:07
Меркель отказывает Путину в почестях
В мире Политика
02:11
Старт продаж iPhone в Москве вылился в скандал
Общество
05:01
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»
Шоу-бизнес
03:42
«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге
Происшествия
01:21
Раскрыты подробности в деле убийства журналистов РФ
Происшествия
03:32
Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение