В МИД Китая объяснили важность отношений с Россией

Соседство, экономическая взаимодополняемость и совпадение позиций по международным вопросам являются основными причинами развивать хорошие отношения между Китаем Россией , заявил глава китайского МИД Ван И.

«Почему нам нужно укреплять отношения с Россией? Потому что Россия — наш самый большой сосед. Между соседними странами необходимо поддерживать дружественные отношения, поэтому мы прилагаем все усилия для установления таких добрососедских отношений», — цитирует РИА Новости министра.

Он подчеркнул, что российская и китайская стороны имеют очень высокую степень экономической взаимодополняемости.

«Нам нужны энергетические ресурсы, нефть, природный газ. России нужны наши производственные товары, поэтому наши экономические отношения становятся все более и более тесными», — отметил он во время выступления на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Ван И также указал на то, что во многих международных вопросах у России и Китая одинаковая позиция.

Ранее глава МИД Китая заявил об отсутствии угрозы со стороны России.