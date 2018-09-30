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СМИ сообщают о задержании российского судна в порту Южной Кореи
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СМИ сообщают о задержании российского судна в порту Южной Кореи 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В южнокорейском порту Пусан арестовано российское судно «Севастополь». Как пишет "Ъ" со ссылкой на собственные источники, борт, принадлежащий владивостокской компании «Гудзон», встал на ремонт в середине августа, передает НСН.
При этом компания-владелец оказалось под американскими санкциями. Ее подозревают в торговле нефтью с КНДР. Якобы танкер «Гудзона» заметили рядом с танкером, ранее уличенным в торговле нефтью с Северной Кореей.
При этом официальной информации об аресте судна «Севастополь» в МИД РФ нет, также в посольстве Южной Кореи заявили, что не располагают данными о происшествии.
В начале сентября в Дании было арестовано судно «Новая Земля» с 19 российскими гражданами на борту.
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