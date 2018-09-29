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В Китае началась эпидемия птичьего гриппа
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На юго-западе Китая зафиксировали вспышку птичьего гриппа 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вспышка птичьего гриппа H5N6 зафиксирована в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, сообщило в субботу министерство сельского хозяйства КНР.
Уточняется, что еще 7 сентября на одной из ферм уезда Хуэйшуй в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе были зафиксированы случаи гибели домашней птицы по неизвестной причине. По состоянию на 16 сентября были зарегистрированы уже 5297 случаев заражения, 4948 случаев гибели птиц.
На место происшествия прибыли специалисты, которые приняли необходимые меры для борьбы с эпидемией и для предотвращения дальнейшего распространения заражения. Официальное подтверждение о вспышке H5N6 поступило в субботу.
К настоящему моменту в рамках специальных мер специалистами были забиты более 32,3 тысячи птиц, которые вместе со всеми погибшим ранее птицами подверглись обеззараживающей обработке, дополняется в сообщении.
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