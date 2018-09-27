Индийцам разрешили изменять без последствий

Верховный суд Индии отменил уголовное наказание за супружескую измену. Об этом сообщает The Indian Express.

Наказание за прелюбодеяние признано архаичным и нарушающим 14 и 21 статьи конституции страны (равенство перед законом и защита жизни и личной свободы). «Измена может стать причиной для гражданского иска и расторжения брака, но не может быть уголовно наказуемым деянием», — заявил один из судей.

Согласно статье 497 Уголовного кодекса Индии, вступление в сексуальные отношения с женщиной, состоящей в браке без согласия ее супруга карается тюремным заключением на срок до пяти лет или штрафом. Женщина в этом случае признается соучастницей преступления.

Статья подвергалась критике из-за того, что в ней женщина рассматривается как собственность мужчины, пишет India Today. В законе не была отражена измена со стороны мужа, поэтому она не могла стать причиной для расторжения брака по инициативе жены.

Ранее в сентябре правительство Индии одобрило проект запрета на «исламский развод». Норма, по которой муж имеет право в любой момент устно расторгнуть брак, признана нарушающей конституционные права женщин. До этого в стране легализовали гомосексуальные отношения.