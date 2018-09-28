Чжиху (Китай): Сколько еще протянет Россия?

«Чжиху» решили обсудить этот вопрос. Мнения разошлись. Одни считают, что Пользователи китайского интернет-порталарешили обсудить этот вопрос. Мнения разошлись. Одни считают, что Россия находится в плачевном положении, и страна уже на грани распада. Другие, напротив, полагают, что Россия переживает лишь временные трудности. «Разве могут экономический кризис и санкции уничтожить страну, которую невозможно победить в войне?»

Экономика страны все никак не может восстановиться, Путин с Медведевым сменяют друг друга у власти, основной валютой страны выступают ресурсы. Сколько Россия сможет еще продержаться при благоприятной экологической обстановке, не разорившись окончательно? По какому пути страна пойдет дальше? Не погрязнет ли Россия в криминале под мудрым руководством Путина?

Имеется в виду, не станет ли Россия, как когда-то Австро-Венгрия, всего лишь географическим названием вследствие раздробленности. И не последует ли за периодом расцвета страны в советское время, ее упадок.

На эти вопросы отвечают посетители портала «Чжиху».

Цао Фэнцзэ (曹丰泽)

Не стоит впадать в крайности. Если государство переживает не лучшие времена, это вовсе не значит, что долго оно не протянет. Поддерживать статус великой державы дело не из легких, к нему стремятся только те, кому без этого не живется, Китай, например. К чему стараться прыгнуть выше головы, если можно жить хорошей жизнью, работая по восемь часов в день.

Так думают и в России. Зачем стремиться к большему, если и так неплохо живется. 100 миллионам людей, живущим на 17 тысячах квадратных километрах земли хватит и водки, и колбасы. На одни только сибирские леса можно жить несколько лет. А как насчет несметных сокровищ, спрятанных под этими лесами? И что делает наша экспортная страна? Не расходует их на свои нужды и запрещает продавать.

Сибирских богатств хватит надолго, не стоит бояться, что они вдруг закончатся. Конечно, пусть восточная Азия разбирается со своими делами сама, пусть эти плотно населенные районы сами ищут пропитание. Россия будет охранять свои ресурсы от других, как Япония, и смотреть с высоты своего благополучия.

Чжиху юнху (知乎用户)

Россия находится в плачевном положении и в плане экономики, и в плане военной мощи. Но если у народа хватит желания бороться за свою страну, то она сможет вновь прийти к величию, как Цинский Китай или Российская Империя.

Но если народ потеряет надежду, то пиши пропало, жди еще одного распада СССР или Югославии.

Самое важное сейчас — настрой граждан. От экстремистов, которых США посылает для разобщения народа, в итоге пострадали они сами.

Ва Ся (瓦夏)

Не знаю, считают ли эксперты этот вопрос очередной уловкой журналистов или же видят в нем серьезный повод для начала войны. Я говорю это не просто так, сам несколько лет проучил русский язык и ездил в Россию по обмену, поэтому понимаю ситуацию немного лучше. Конечно, современная Россия уступает Советскому Союзу, однако люди там живут неплохо, ни о каком бедственном положении в стране и речи не идет, напротив, россияне слепо верят в великие достижения стремительного развития страны. Россия с Великобританией ведут Большую игру на суше и на море, СССР и США установили биполярную систему, Китай открывается миру, вот что происходит сейчас на планете.

Qing suo leng yu mo zhan shen (青蓑冷雨莫沾身)

Предлагаю изменить заголовок на «сколько Россия еще продержится на международной арене». Эта страна считает, что у нее нет никаких проблем, что народ сможет прокормить территория в 16 тысяч квадратных километров. России, стране со второй по величине армией в мире, необходимо обратить внимание на оборонный бюджет, который на данный момент составляет одну десятую американского и одну четвертую китайского, а также одну десятую ВВП Китая. Думаю, что эти остатки былого величия можно уничтожить даже в ходе масштабной опосредованной войны, то есть послать на эту миссию страну-марионетку. Таким образом можно избежать ядерной войны. Что же касается возможностей России в экономической войне, то их уже давно нет.

Хуэй Пин (会平)

Ситуация, сложившаяся в китайской экономике, видится весьма благоприятной из-за повысившегося среднего уровня доходов на душу населения. В то же время в России после эпохи серьезных потрясений экономика находится в крайне тяжелом состоянии. Но даже в этой ситуации Китай не может обогнать Россию по объему ВВП на душу населения, не говоря уж о показателях паритета покупательской способности. По заголовку видно, что автор относится к России свысока. И действительно, успехами, которые Китай достиг экономике за последние десятилетия можно смело гордиться. Стоит также признать, что не все вопросы были успешно решены и Китаю есть над чем работать.

Ша Сеньцзюнь (沙羡君)