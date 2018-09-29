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Глава МИД: санкции не поставят КНДР на колени
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Глава МИД: санкции не поставят КНДР на колени 

Газета.Ru + ещё 39 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что санкции не поставят Северную Корею на колени, передает РИА "Новости".
По его словам, санкции лишь увеличат недоверие к США.
"США настаивают на принципе "сначала денуклеаризация" и увеличивают уровень давления, чтобы достичь своей цели принуждением, даже возражают против заявления об окончании войны. Представление, будто санкции поставят на колени, — это постоянная мечта людей, которые ничего о нас не знают. Проблема в том, что продолжение санкций увеличивает наше недоверие", — заявил Ли Ён Хо, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Он отметил, что Северная Корея не видит встречных шагов от США, которые можно было бы характеризовать как "добрая воля".
"Мы не видим никаких соответствующих шагов от США, наоборот, вместе того, чтобы разделять озабоченность по поводу отсутствия мирного режима на Корейском полуострове, США настаивают на том, чтобы мы сначала осуществили денуклеаризацию, увеличивая давление с помощью санкций", — сказал Ли Ён Хо.
Ранее в российском МИДе выразили сожаление в связи с попытками Соединенных Штатов поставить под контроль Совбез ООН и его Комитет по Северной Корее.
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