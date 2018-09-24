Гонконгцам запретили хотеть отделиться от Китая

Теперь жителям мегаполиса запрещено быть членами Национальной партии, выступающей за независимость города от материкового Китая. Тем, кто будет участвовать в деятельности организации, выступать от ее лица или заниматься сбором денег на ее работу, будет грозить до трех лет лишения свободы и штраф размером до 12 тысяч долларов, сообщает CNN

«Национальная партия Гонконга имеет четкую цель — становление Гонконга независимой республикой, — заявил Ли. — За два года своей деятельности партия планировала и совершала действия для ее достижения».

Министр также добавил, что члены организации занимались разжиганием ненависти к китайским мигрантам с материка и выступали за вооруженную революцию ради обретения Гонконгом независимости.

Представитель партии Энди Чан комментариев пока не дал. В августе он выступил с речью в Клубе зарубежных журналистов.

«Мы были колонией Британии, а потом стали колонией Китая, где наше право выбирать собственное будущее?» — заявил он.

Он также напомнил о судьбе, которая постигла другие регионы, в которых присутствуют сепаратистские настроения — Тибет и Синьцзян.

В 2016 году Чана не допустили до местных выборов в законодательный совет. Полиция также неоднократно препятствовала проведению Национальной партией протестных мероприятий.

Управление Специальным административным районом Гонконг производится по принципу «одна страна-две системы». После того как в 1997 году город перешел от Великобритании Китаю, в нем на протяжении 50 лет должен сохраняться особый административный режим и правовая система, не подконтрольная Пекину.