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В Южной Корее поведали о милой просьбе Ким Чен Ына
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В Южной Корее рассказали о милой просьбе лидера КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Председатель КНДР Ким Чен Ын попросил научить его складывать руки в знак «сердце» во время поездки к горе Пэктусан, сообщил официальный представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гем.
«Я не знаю, доступна ли эта фотография для общественности, но председатель Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу сфотографировались, когда он изобразил руками сердце, а она как будто бы поддерживает его», — цитирует Ким Ый Гема РИА «Новости».
По его словам, после этого Ким Чен Ын подошел к нему, признался, что «никак не может понять, как сделать правильную форму» и попросил показать.
В четверг главы Северной и Южной Корей побывали на вершине священной для корейцев горы Пэктусан. По канатной дороге они спустились к озеру Чхонджи в кратере потухшего вулкана Пэктусан.
В среду главы КНДР и Южной Кореи фактически объявили о прекращении войны, достигнув договоренностей по итогам межкорейского саммита.
По итогам межкорейского саммита председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын отметил, что провел со своим южнокорейским визави Мун Чжэ Ином «очень содержательные» переговоры.
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