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В Китае нашли обломки «древнего» военного корабля
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В Китае нашли обломки военного корабля, затонувшего 124 года назад 

РИА Новости + ещё 5 5 часов назад
Фото: СC0 / Naval History and Heritage Command /
Китайские археологи обнаружили в Желтом море обломки военного корабля, затонувшего в ходе первой японо-китайской войны 1894-1895 годов, пишет газета Global Times со ссылкой на государственное управление культурного наследия Китая.
Останки броненосного крейсера типа "Цзинъюань", построенного в Германии для ВМС Китая, были обнаружены недалеко от города Чжуанхэ, располагающегося в провинции Ляонин. Он был потоплен японскими силами в 1894 году, тогда погибли более 200 человек, находившихся на борту.
Идентифицировать корабль помогла найденная дощечка с названием, написанном на китайском языке. Также были обнаружены остатки якорной цепи и форштевня, которые помогли подтвердить предположение. В целом со дна удалось поднять около 500 ценных предметов, в том числе оружие — винтовки, патроны, пушечные снаряды.
Как отметили в управлении, эта археологическая находка очень важна, она являет собой значительный материал, который поможет в изучении военно-морской истории мира.
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