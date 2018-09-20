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Мэр города Абу выступил против размещения там установки ПРО Aegis Ahore
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Мэр города Абу выступил против размещения там установки ПРО Aegis Ahore 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Власти японского города Абу в юго-западной префектуре Ямагути, где министерство обороны Японии планирует разместить наземный комплекс ПРО Aegis Ahore, выступили против намерений правительства. Соответствующее заявление сделал мэр Норихико Ханада в четверг в ходе заседания городской администрации.
"Размещение [комплексов] нанесет большой урон безопасности жителей, оно также противоречит нашим принципам городского планирования. Я выступаю категорически против этого", — приводит его слова агентство Киодо.
Комментируя это заявление, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио указал на важность развертывания Aegis Ahore и отметил, что оборонное ведомство продолжит разъяснять свою позицию местным властям. Их одобрение необходимо для начала размещения. В префектуре Ямагути одна установка должна быть дислоцирована на тренировочном полигоне Сил самообороны между городами Абу и Хаги.
В декабре 2017 года правительство Японии приняло решение о размещении на севере и юго-западе острова Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ударов баллистических и, возможно, крылатых ракет. По плану они будут развернуты на противоположных концах главного японского острова Хонсю — в префектуре Ямагути на юго-западе и в префектуре Акита на севере. Россия и Китай выступают против такого наращивания противоракетной обороны со стороны Токио, указывая, что это наносит ущерб балансу сил в регионе.
Как ранее сообщило минобороны Японии, размещение двух закупаемых у США комплексов Aegis Ashore обойдется примерно в 268 млрд иен ($2,4 млрд по текущему курсу).
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