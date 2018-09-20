Огненное шоу над рекой в Чанша

Чанша, 19 сентября / Синьхуа / — На фото — шоу фейерверков в вечернем небе над рекой Сянцзян в Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай /. Фотографии Синьхуа/Лун Хунтао

Чанша, 19 сентября /Синьхуа/ — На фото — шоу фейерверков в вечернем небе над рекой Сянцзян в Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лун Хунтао

Чанша, 19 сентября /Синьхуа/ — На фото — шоу фейерверков в вечернем небе над рекой Сянцзян в Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лун Хунтао

Чанша, 19 сентября /Синьхуа/ — На фото — шоу фейерверков в вечернем небе над рекой Сянцзян в Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лун Хунтао

Чанша, 19 сентября /Синьхуа/ — На фото — шоу фейерверков в вечернем небе над рекой Сянцзян в Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лун Хунтао

Чанша, 19 сентября /Синьхуа/ — На фото — шоу фейерверков в вечернем небе над рекой Сянцзян в Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лун Хунтао