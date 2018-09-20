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Огненное шоу над рекой в Чанша
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Огненное шоу над рекой в Чанша 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Чанша, 19 сентября /Синьхуа/ — На фото — шоу фейерверков в вечернем небе над рекой Сянцзян в Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лун Хунтао
Чанша, 19 сентября /Синьхуа/ — На фото — шоу фейерверков в вечернем небе над рекой Сянцзян в Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лун Хунтао
Чанша, 19 сентября /Синьхуа/ — На фото — шоу фейерверков в вечернем небе над рекой Сянцзян в Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лун Хунтао
Чанша, 19 сентября /Синьхуа/ — На фото — шоу фейерверков в вечернем небе над рекой Сянцзян в Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лун Хунтао
Чанша, 19 сентября /Синьхуа/ — На фото — шоу фейерверков в вечернем небе над рекой Сянцзян в Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лун Хунтао
Чанша, 19 сентября /Синьхуа/ — На фото — шоу фейерверков в вечернем небе над рекой Сянцзян в Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лун Хунтао
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