В первые 8 месяцев с.г. Синьцзян принял более 105,9 млн туристов

Урумчи, 20 сентября / Синьхуа / — В январе-августе этого года Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай / принял более 105,9 млн китайских и зарубежных туристов, что на 40,93 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Урумчи, 20 сентября /Синьхуа/ — В январе-августе этого года Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ принял более 105,9 млн китайских и зарубежных туристов, что на 40,93 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Урумчи, 20 сентября /Синьхуа/ — В январе-августе этого года Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ принял более 105,9 млн китайских и зарубежных туристов, что на 40,93 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.