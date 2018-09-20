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В первые 8 месяцев с.г. Синьцзян принял более 105,9 млн туристов
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В первые 8 месяцев с.г. Синьцзян принял более 105,9 млн туристов 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Урумчи, 20 сентября /Синьхуа/ — В январе-августе этого года Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ принял более 105,9 млн китайских и зарубежных туристов, что на 40,93 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Урумчи, 20 сентября /Синьхуа/ — В январе-августе этого года Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ принял более 105,9 млн китайских и зарубежных туристов, что на 40,93 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Урумчи, 20 сентября /Синьхуа/ — В январе-августе этого года Синьцзян-Уйгурский автономный район /Северо-Западный Китай/ принял более 105,9 млн китайских и зарубежных туристов, что на 40,93 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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