Из Ханоя теперь можно долететь до популярных китайских курортов

Китайская авиакомпания «Shenzhen Airlines» объявила о создании рейсов Ханой-Гуанчжоу и Ханой-Шэньчжэнь

Об этом представители «Shenzhen Airlines» объявили 17 сентября в Ханое . Вьетнамская и китайская стороны уверены, что новые рейсы поспособствуют развитию туризма в обеих странах.

Гуанчжоу — третий по размеру китайский город, деловая столица южного Китая. Шэньчжэнь — город, отделяющий Китай от Гонконга, известный своими торговыми центрами.

В 2017 году Вьетнам посетили 4 млн китайцев. Это примерно 30% от общего числа иностранных туристов. Китайцев оказалось так много, что Нячанг оказался просто не готов к их наплыву. В этом году жители Поднебесной продолжают удерживать первенство.

Растет и поток вьетнамских туристов в Китай. По данным ООН, в 2016 году их было 3,1 млн Источник: DTInews