Из Ханоя теперь можно долететь до популярных китайских курортов 

Китайская авиакомпания «Shenzhen Airlines» объявила о создании рейсов Ханой-Гуанчжоу и Ханой-Шэньчжэнь
Об этом представители «Shenzhen Airlines» объявили 17 сентября в Ханое. Вьетнамская и китайская стороны уверены, что новые рейсы поспособствуют развитию туризма в обеих странах.
Гуанчжоу — третий по размеру китайский город, деловая столица южного Китая. Шэньчжэнь — город, отделяющий Китай от Гонконга, известный своими торговыми центрами.
В 2017 году Вьетнам посетили 4 млн китайцев. Это примерно 30% от общего числа иностранных туристов. Китайцев оказалось так много, что Нячанг оказался просто не готов к их наплыву. В этом году жители Поднебесной продолжают удерживать первенство.
Растет и поток вьетнамских туристов в Китай. По данным ООН, в 2016 году их было 3,1 млн Источник: DTInews
Перевод: Никита Гребенников