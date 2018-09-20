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Китай потратит на развитие цифровой экономики более 14 млрд долларов
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Китай потратит на развитие цифровой экономики более 14 млрд долларов 

Свободная пресса 6 часов назад
Представители Банка развития Китая и Госкомитета по делам развития и реформ КНР подписали соглашение, согласно которому в ближайшие 5 лет Китай вложит более 14 млрд долл. на развитие цифровой экономки.
При этом отмечается, что развитие цифровой экономики включено в перечень важнейших для страны задач, касающихся построения экономики современного типа и наращивания высокотехнологичного развития.
Согласно подписанным документам, все инвестиции будут потрачены на проекты, связанные с большими объёмами данных, облачными сервисами, умными городами и «цифровым Шёлковым путём», передаёт агентство «Синьхуа».
Развитие цифровой экономики рассматривается властями Китая, как одна из важных задач по формированию современной системы национальной экономики и обеспечению высококачественного развития страны.
Напомним, только за последний год объём цифровой экономики в КНР увеличился на 20,3% до 27,2 трлн юаней (3,9 трлн долл.), что составляет около трети от ВВП страны.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай и Россия укрепляют сотрудничество в сфере электронной торговли.
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