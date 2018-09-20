Китай потратит на развитие цифровой экономики более 14 млрд долларов

Представители Банка развития Китая и Госкомитета по делам развития и реформ КНР подписали соглашение, согласно которому в ближайшие 5 лет Китай вложит более 14 млрд долл. на развитие цифровой экономки.

При этом отмечается, что развитие цифровой экономики включено в перечень важнейших для страны задач, касающихся построения экономики современного типа и наращивания высокотехнологичного развития.

Согласно подписанным документам, все инвестиции будут потрачены на проекты, связанные с большими объёмами данных, облачными сервисами, умными городами и «цифровым Шёлковым путём», передаёт агентство «Синьхуа»

Развитие цифровой экономики рассматривается властями Китая, как одна из важных задач по формированию современной системы национальной экономики и обеспечению высококачественного развития страны.

Напомним, только за последний год объём цифровой экономики в КНР увеличился на 20,3% до 27,2 трлн юаней (3,9 трлн долл.), что составляет около трети от ВВП страны.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай и Россия укрепляют сотрудничество в сфере электронной торговли.

Китай, последние новости: Мировые технологические гиганты создадут инновационные центры в Китае

О традициях, инновационных и военных разработках, событиях, экономическом развитии, культуре, истории и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня