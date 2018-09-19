Си Цзиньпин провел переговоры с начальником штаба сухопутных войск Пакистана К. Д. Баджвой

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Пакистан являются всепогодными партнерами по стратегическому сотрудничеству и верными друзьями. Стороны придерживаются единой позиции по важным международным и региональным вопросам, Китай всегда придает большое значение отношениям с Пакистаном. Стороны сохраняют высокий уровень взаимного доверия по представляющим взаимный интерес важным вопросам. Китай одобряет поддержку и обеспечение безопасности со стороны Пакистана в сфере строительства «Пояса и пути» и китайско-пакистанского экономического коридора. Стороны должны продолжать усиливать координацию и взаимодействие по региональным и международным вопросам и поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы.

Си Цзиньпин отметил, что в последние годы межармейское сотрудничество двух стран непрерывно углубляется, достигнуты важные практические результаты. Армии двух стран должны продолжать углублять всесторонние и многоуровневые обмены и сотрудничество, решительно бороться с террористическими силами, обеспечивать безопасное строительство китайско-пакистанского экономического коридора, предоставлять гарантии надежности и безопасности для реализации интересов и развития двух стран.

К. Д. Баджва заявил, что Пакистан неизменно поддерживает инициативу «Пояса и пути». В условиях изменчивого мира Пакистан всегда ставил развитие отношений с Китаем на первостепенное стратегическое место, и по представляющим взаимный интерес вопросам Пакистан и Китай всегда занимали единую позицию, отметил он. Пакистан благодарит Китай за всестороннюю помощь и намерен продолжать усиливать стратегическое взаимодействие, практические обмены и контртеррористическое сотрудничество с армией Китая. —0—