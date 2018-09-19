Ещё
Си Цзиньпин провел переговоры с начальником штаба сухопутных войск Пакистана К. Д. Баджвой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин провел переговоры с начальником штаба сухопутных войск Пакистана К. Д. Баджвой 

ИА Синьхуа 10 часов назад
Пекин, 19 сентября /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня в китайской столице встретился с начальником штаба сухопутных войск Пакистана Камаром Джаведом Баджвой.
Си Цзиньпин заявил, что Китай и Пакистан являются всепогодными партнерами по стратегическому сотрудничеству и верными друзьями. Стороны придерживаются единой позиции по важным международным и региональным вопросам, Китай всегда придает большое значение отношениям с Пакистаном. Стороны сохраняют высокий уровень взаимного доверия по представляющим взаимный интерес важным вопросам. Китай одобряет поддержку и обеспечение безопасности со стороны Пакистана в сфере строительства «Пояса и пути» и китайско-пакистанского экономического коридора. Стороны должны продолжать усиливать координацию и взаимодействие по региональным и международным вопросам и поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы.
Си Цзиньпин отметил, что в последние годы межармейское сотрудничество двух стран непрерывно углубляется, достигнуты важные практические результаты. Армии двух стран должны продолжать углублять всесторонние и многоуровневые обмены и сотрудничество, решительно бороться с террористическими силами, обеспечивать безопасное строительство китайско-пакистанского экономического коридора, предоставлять гарантии надежности и безопасности для реализации интересов и развития двух стран.
К. Д. Баджва заявил, что Пакистан неизменно поддерживает инициативу «Пояса и пути». В условиях изменчивого мира Пакистан всегда ставил развитие отношений с Китаем на первостепенное стратегическое место, и по представляющим взаимный интерес вопросам Пакистан и Китай всегда занимали единую позицию, отметил он. Пакистан благодарит Китай за всестороннюю помощь и намерен продолжать усиливать стратегическое взаимодействие, практические обмены и контртеррористическое сотрудничество с армией Китая. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Эксклюзив: в первую очередь мы ориентируемся на Китай -- мэр Биробиджана Ли Кэцян приветствовал участников форума "Летний Давос-2018" в Тяньцзине Microsoft и Amazon откроют центры искусственного интеллекта в Шанхае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20369
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле145
«Мрачная картина»37
В Нальчике начались беспорядки529
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга245
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение