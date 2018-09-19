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Китай ввёл в эксплуатацию уникальный «супермикроскоп»
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Китай ввёл в эксплуатацию уникальный «супермикроскоп» 

Свободная пресса 10 часов назад
В Китае введён в эксплуатацию уникальный источник излучения нейтронов вследствие расщепления.
Таким образом, КНР стал четвертой страной, обладающей данной технологией после Великобритании, США и Японии, пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн» со ссылкой на информацию Академии наук Китая.
Это уникальный «супермикроскоп» может использоваться для изучения остаточного действующего напряжения больших металлических деталей. Кроме того, технология крайне важна для повышения эффективности ключевых частей высокоскоростных поездов и авиационных двигателей, а также эксплуатационных показателей компонентов атомных электростанций.
Помимо этого, супермикроскоп будет незаменим в исследовании газогидратов и магнитных материалов, а также исходного положения катализаторов химических реакций.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что крупнейший в мире китайский радиотелескоп FAST готов к работе.
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