Китай ввёл в эксплуатацию уникальный «супермикроскоп»

Китае введён в эксплуатацию уникальный источник излучения нейтронов вследствие расщепления.

США и Таким образом, КНР стал четвертой страной, обладающей данной технологией после Великобритании Японии , пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн» со ссылкой на информацию Академии наук Китая.

Это уникальный «супермикроскоп» может использоваться для изучения остаточного действующего напряжения больших металлических деталей. Кроме того, технология крайне важна для повышения эффективности ключевых частей высокоскоростных поездов и авиационных двигателей, а также эксплуатационных показателей компонентов атомных электростанций.

Помимо этого, супермикроскоп будет незаменим в исследовании газогидратов и магнитных материалов, а также исходного положения катализаторов химических реакций.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что крупнейший в мире китайский радиотелескоп FAST готов к работе.

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