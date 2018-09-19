Ещё
Ли Кэцян направил поздравление участникам форума на высоком уровне по сотрудничеству в сфере туризма между Китаем и странами ЦВЕ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ли Кэцян направил поздравление участникам форума на высоком уровне по сотрудничеству в сфере туризма между Китаем и странами ЦВЕ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 19 сентября /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня направил поздравительное послание участникам церемонии открытия 4-го форума на высоком уровне по сотрудничеству в сфере туризма между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы /ЦВЕ/, которая проходит в хорватском городе Дубровник.
В послании Ли Кэцян отмечает, что туризм — один из наиболее стремительно развивающихся секторов мировой экономики, и Китай и страны ЦВЕ обладают значительными туристическими ресурсами и потенциалом, а равно и благоприятной основой для развития сотрудничества в этой сфере.
Ли Кэцян выразил надежду, что стороны воспользуются текущей встречей на высоком уровне как возможностью для расширения сотрудничества в сфере туризма, продвижения гуманитарных и культурных обменов и стимулирования взаимопонимания и совместного развития.
Сотрудничество между Китаем и странами ЦВЕ началось шесть лет назад, за это время стороны неизменно углубляют сотрудничество по всем направлениям, проявляют все большую активность и формируют все более совершенные механизмы межрегиональной кооперации, подчеркнул Ли Кэцян.
Премьер Госсовета КНР отметил, что Китай будет совместно со странами ЦВЕ продвигать практическое сотрудничество в различных областях для обеспечения предоставления больших благ от сотрудничества в формате «16+1» народам всех стран. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Чжан Юся встретился с начальником штаба сухопутных войск Пакистана Камаром Джаведом Баджвой Си Цзиньпин встретился с президентом Эстонии Главы внешнеполитических ведомств США и Республики Корея провели два телефонных разговора перед саммитом РК и КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20193
В Нальчике начались беспорядки422
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины258
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга52
Россияне продолжили вымирать233
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение