Ли Кэцян направил поздравление участникам форума на высоком уровне по сотрудничеству в сфере туризма между Китаем и странами ЦВЕ

В послании Ли Кэцян отмечает, что туризм — один из наиболее стремительно развивающихся секторов мировой экономики, и Китай и страны ЦВЕ обладают значительными туристическими ресурсами и потенциалом, а равно и благоприятной основой для развития сотрудничества в этой сфере.

Ли Кэцян выразил надежду, что стороны воспользуются текущей встречей на высоком уровне как возможностью для расширения сотрудничества в сфере туризма, продвижения гуманитарных и культурных обменов и стимулирования взаимопонимания и совместного развития.

Сотрудничество между Китаем и странами ЦВЕ началось шесть лет назад, за это время стороны неизменно углубляют сотрудничество по всем направлениям, проявляют все большую активность и формируют все более совершенные механизмы межрегиональной кооперации, подчеркнул Ли Кэцян.

Премьер Госсовета КНР отметил, что Китай будет совместно со странами ЦВЕ продвигать практическое сотрудничество в различных областях для обеспечения предоставления больших благ от сотрудничества в формате «16+1» народам всех стран. —0—