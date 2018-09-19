Генсек НАТО дал высокую оценку итогам межкорейского саммита

По словам Йенса Столтенберга, лидеры Республики Корея КНДР в ходе прошедших переговоров сделали реальный шаг вперед к укреплению мира между своими странами.

«Я надеюсь, это приведет к денуклеаризации Корейского полуострова, что поможет закрепить мир и безопасность в данном регионе», — отметил генсек на своей странице в Twitter.

Напомним, по итогам прошедшего 19 сентября саммита в Пхеньяне главы государств Корейского полуострова сделали ряд заявлений, касающихся совместного мирного будущего в качестве соседей. И подписали совместную декларацию, в которой договорились принять меры по дальнейшей денуклеаризации и нормализации двусторонних отношений, а также возобновлению сотрудничества в тех сферах, где это сейчас возможно. Также было заявлено, что Северная Корея намерена полностью демонтировать свой основной ядерный реактор в Йонбене.