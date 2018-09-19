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Генсек НАТО дал высокую оценку итогам межкорейского саммита
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Генсек НАТО дал высокую оценку итогам межкорейского саммита 

ТК «Звезда» + ещё 1 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам Йенса Столтенберга, лидеры Республики Корея и КНДР в ходе прошедших переговоров сделали реальный шаг вперед к укреплению мира между своими странами.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высоко оценил итоги прошедшего в Пхеньяне межкорейского саммита, в ходе которого прошли переговоры лидеров Республики Корея и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. По словам Столтенберга, стороны сделали реальный шаг вперед на пути укрепления мира между двумя странами.
«Я надеюсь, это приведет к денуклеаризации Корейского полуострова, что поможет закрепить мир и безопасность в данном регионе», — отметил генсек на своей странице в Twitter.
Напомним, по итогам прошедшего 19 сентября саммита в Пхеньяне главы государств Корейского полуострова сделали ряд заявлений, касающихся совместного мирного будущего в качестве соседей. И подписали совместную декларацию, в которой договорились принять меры по дальнейшей денуклеаризации и нормализации двусторонних отношений, а также возобновлению сотрудничества в тех сферах, где это сейчас возможно. Также было заявлено, что Северная Корея намерена полностью демонтировать свой основной ядерный реактор в Йонбене.
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