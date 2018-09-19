Китайский МИД указал на бесполезность угроз и шантажа США в торговых вопросах

Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан пояснил, что шантаж и угрозы со стороны Соединенных Штатов в отношении КНР по торговым вопросам бесполезны. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Китайская сторона продолжит в соответствии со своим планом решительно продвигать политику реформ и открытости», — приводит слова Гэн Шуана « АиФ ».

При этом он обратил внимание на то, что в действиях Вашингтона прослеживается некая двойственность: с одной стороны идет призыв к полноценному диалогу и приглашения на проведения консультаций, а с другой — вводятся очередные ограничения и оказывается давление.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, подобное трюкачество для Штатов в порядке вещей, и Пекин все прекрасно понимает и видит, именно поэтому остается равнодушным к этому.