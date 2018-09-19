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Китайский МИД указал на бесполезность угроз и шантажа США в торговых вопросах
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Китайский МИД указал на бесполезность угроз и шантажа США в торговых вопросах 

360tv.ru 15 часов назад
Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан пояснил, что шантаж и угрозы со стороны Соединенных Штатов в отношении КНР по торговым вопросам бесполезны. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Китайская сторона продолжит в соответствии со своим планом решительно продвигать политику реформ и открытости», — приводит слова Гэн Шуана «АиФ».
При этом он обратил внимание на то, что в действиях Вашингтона прослеживается некая двойственность: с одной стороны идет призыв к полноценному диалогу и приглашения на проведения консультаций, а с другой — вводятся очередные ограничения и оказывается давление.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, подобное трюкачество для Штатов в порядке вещей, и Пекин все прекрасно понимает и видит, именно поэтому остается равнодушным к этому.
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