Китайский МИД указал на бесполезность угроз и шантажа США в торговых вопросах 

Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан пояснил, что шантаж и угрозы со стороны Соединенных Штатов в отношении КНР по торговым вопросам бесполезны. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Китайская сторона продолжит в соответствии со своим планом решительно продвигать политику реформ и открытости», — приводит слова Гэн Шуана «АиФ».
При этом он обратил внимание на то, что в действиях Вашингтона прослеживается некая двойственность: с одной стороны идет призыв к полноценному диалогу и приглашения на проведения консультаций, а с другой — вводятся очередные ограничения и оказывается давление.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, подобное трюкачество для Штатов в порядке вещей, и Пекин все прекрасно понимает и видит, именно поэтому остается равнодушным к этому.