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Ли Кэцян: Китай приложит больше усилий по сокращению налогов и понижению денежных сборов
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Ли Кэцян: Китай приложит больше усилий по сокращению налогов и понижению денежных сборов 

ИА Синьхуа 15 часов назад
Пекин, 19 сентября /Синьхуа/ — Китай усилит работу по сокращению налогов и понижению денежных сборов, в дальнейшем снизит нагрузку предприятий и решительно запретит возлагать на них новое бремя, заявил в среду премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Глава правительства Китая сделал эти высказывания на церемонии открытия «Ежегодного совещания новых чемпионов — 2018» в городе Тяньцзинь, которое известно также как форум «Летний Давос».
За последние годы мы всемерно содействовали сокращению административного аппарата, снижению налогов и уменьшению денежных сборов, эффективно снизили стоимость институциональных транзакций и содействовали оптимизации деловой среды и повышению эффективности предприятий, отметил Ли Кэцян.
По его словам, Китай дальше будет разрабатывать политику по заметному снижению налогового бремени, прилагать больше усилий по смягчению трудностей реальной экономики в финансировании.
ИА Синьхуа: последние новости
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