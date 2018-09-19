Ли Кэцян: Китай приложит больше усилий по сокращению налогов и понижению денежных сборов

Пекин, 19 сентября / Синьхуа / — Китай усилит работу по сокращению налогов и понижению денежных сборов, в дальнейшем снизит нагрузку предприятий и решительно запретит возлагать на них новое бремя, заявил в среду премьер Госсовета КНР Ли Кэцян . Глава правительства Китая сделал эти высказывания на церемонии открытия «Ежегодного совещания новых чемпионов — 2018» в городе Тяньцзинь, которое известно также как форум «Летний Давос».

За последние годы мы всемерно содействовали сокращению административного аппарата, снижению налогов и уменьшению денежных сборов, эффективно снизили стоимость институциональных транзакций и содействовали оптимизации деловой среды и повышению эффективности предприятий, отметил Ли Кэцян.

По его словам, Китай дальше будет разрабатывать политику по заметному снижению налогового бремени, прилагать больше усилий по смягчению трудностей реальной экономики в финансировании.