Российских туроператоров предостерегли по путевкам в Китай

Федеральное агентство воздушного транспорта потребовало от участников туррынка продавать путевки в Китай только при наличии у перевозчиков подтвержденных слотов (то есть конкретно определенного времени, выделенного на прибытие и отправление) в китайских аэропортах и необходимых документов от авиационных властей КНР. Об этом сообщается на сайте ассоциации «Турпомощь».

По данным ассоциации, в предупреждении, полученном от Росавиции, говорится, что процесс аккредитации российских авиакомпаний для выполнения полетов в КНР занимает длительное время и наличие всех документов позволит избежать нарушения прав пассажиров, а также сбоев, отмен и переноса дат полетов.