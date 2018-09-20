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Российских туроператоров предостерегли по путевкам в Китай
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Российских туроператоров предостерегли по путевкам в Китай 

Уралинформбюро + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Федеральное агентство воздушного транспорта потребовало от участников туррынка продавать путевки в Китай только при наличии у перевозчиков подтвержденных слотов (то есть конкретно определенного времени, выделенного на прибытие и отправление) в китайских аэропортах и необходимых документов от авиационных властей КНР. Об этом сообщается на сайте ассоциации «Турпомощь».
По данным ассоциации, в предупреждении, полученном от Росавиции, говорится, что процесс аккредитации российских авиакомпаний для выполнения полетов в КНР занимает длительное время и наличие всех документов позволит избежать нарушения прав пассажиров, а также сбоев, отмен и переноса дат полетов.
Стоит напомнить, что по данным Ассоциации туроператоров России, компания «Жемчужная река», перенесшая старт региональных вылетов на остров Хайнань с середины сентября на начало октября, до сих пор не имеет согласованных слотов от китайской стороны, передает "Уралинформбюро".
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