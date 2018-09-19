Ким Чен Ын свозит Мун Чжэ Ина на священную гору Пэктусан

«Решение посетить гору Пэктусан было принято совместно. Предложил это председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын, а наш президент согласился», — заявил журналистам Ким Ы Гём. Он также добавил, что с Муном «конечно же полетит» и его жена Ким Чжон Сук, а вопрос о присутствии супруги лидера КНДР Ли Соль Чжу пока остается открытым.

Вылет назначен на завтрашнее утро. Учитывая, что завтра же Мун Чжэ Ин должен завершить визит в КНДР и вернуться в Сеул , то поездка будет достаточно короткой, но скорее всего из-за нее президент Южной Кореи вернется позже, чем планировалось изначально.

Хотя пресс-секретарь президента РК подчеркнул, что решение о поездке на Пэктусан было принято буквально на месте, в Пхеньяне , но он косвенно признал, что Мун уже неоднократно намекал на желательность подобной поездки, а северокорейцы это уже давно запомнили.

"Президент Мун ранее часто говорил, что хотел бы посетить священную гору Пэктусан. И повторял это в том числе и северокорейцам. Так как к горе можно подходить и со стороны Китая , то китайцы в свое время предлагали организовать визит со стороны КНР, но президент Мун Чжэ Ин заявил, что хочет побывать на священной для корейцев горе именно со стороны Кореи. В итоге северокорейская сторона и сделала такое предложение", — сказал Ким.

Интересно также, что вчера Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину картину, которая является копией фотографии, сделанной 26 мая во время второго межкорейского саммита в Пханмунчжоме. Тогда он проходил на северокорейской стороне, а оба лидера сфотографировались как раз на фоне изображения Пэктусана, что прекрасно видно на картине. Кроме того, слухи о возможной поездке Кима и Муна на гору в качестве своего рода «подарка от лидера Севера лидеру Югу» циркулировали до саммита. Вчера переговоры между Кимом и Муном проходили в зале, где также на стене висит изображение горы. Так что, скорее всего, этот сюрприз является из разряда тех, который южнокорейцы ждали.

По поводу конкретного маршрута и прочих деталей пока все находится на стадии согласования. Пэктусан представляет собой кратер потухшего вулкана, где в жерле сейчас есть озеро Чхончжи. В этой связи было сказано, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин поднимутся сначала до самой вершины, а потом спустятся к озеру. Впрочем, не было исключено, что погода внесет свои коррективы вплоть до отмены поездки, но обе стороны полны решимости реализовать поездку. «Решили, что полетят до того места, до которого позволит погода», — сказал на брифинге Ким Ы Гём.

Напомним, что ранее Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали совместное Пхеньянское заявление. В нем помимо прочего сказано, что Ким принял предложение Муна посетить Сеул в ближайшее время. Южнокорейский президент потом добавил, что они намерены реализовать эти планы до конца текущего года.

Справка «РГ»

Гора Пэктусан является самой высокой точкой Корейского полуострова, ее высота составляет 2749 (по другим данным — 2744) метров. Это потухший вулкан, в кратере которого находится озеро Чхончжи. Гора расположена на границе КНДР и Китая, а потому подходы к вершине и озеру возможны с обеих сторон.

Для корейцев это гора считается священной. Согласно легенде, именно с вершины этой горы в 2333 г. до н.э. спустился Тангун, который стал основателем корейского государства. Официальная историография КНДР также утверждает, что второй лидер Северной Кореи Ким Чен Ир родился в районе Пэктусана.

Правящую семью Страны чучхе, включая Ким Чен Ына, относят к так называемой «Пэктусанской линии крови», считая правителя связанным с этой горой.