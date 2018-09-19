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Ли Кэцян: Китай усилит защиту прав интеллектуальной собственности
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Ли Кэцян: Китай усилит защиту прав интеллектуальной собственности 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тяньцзинь, 19 сентября /Синьхуа/ — Китай создает более строгую систему защиты прав интеллектуальной собственности, заявил в среду премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Глава правительства Китая сделал эти высказывания на церемонии открытия «Ежегодного совещания новых чемпионов — 2018» в городе Тяньцзинь, которое известно также как форум «Летний Давос».
Защита прав интеллектуальной собственности означает защиту и стимулирование инноваций. Китай не может добиться инновационного развития без обстановки уважения знания и защиты имущественных прав, отметил Ли Кэцян. -0-
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