Ли Кэцян: Китай усилит защиту прав интеллектуальной собственности

Глава правительства Китая сделал эти высказывания на церемонии открытия «Ежегодного совещания новых чемпионов — 2018» в городе Тяньцзинь, которое известно также как форум «Летний Давос».

Защита прав интеллектуальной собственности означает защиту и стимулирование инноваций. Китай не может добиться инновационного развития без обстановки уважения знания и защиты имущественных прав, отметил Ли Кэцян. -0-