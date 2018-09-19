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Работники подмосковных учреждений культуры отправятся на стажировку в Китай
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Работники подмосковных учреждений культуры отправятся на стажировку в Китай 

360tv.ru 2 часа назад
Стажировка в Китае будет организована для интересующихся восточной культурой подмосковных библиотекарей и работников учреждений культуры в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Московской области.
«В июне 2019 года планируется стажировка для библиотекарей и работников учреждений культуры, а также всех интересующихся китайской культурой и традициями, в КНР, в город Пекин и город Циндао», — сообщили в Минкульте.
Он уточнил, что стажировка будет организована при поддержке партнеров Московской губернской универсальной библиотеки по проекту «Китайская шкатулка». Проект «Китайская шкатулка», направленный на популяризацию современной китайской детской литературы в России, реализуется в Подмосковье третий год.
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