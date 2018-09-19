Матвиенко: договорённости КНДР и Южной Кореи делают реалистичными их проекты с Россией 

Достигнутые договорённости между лидерами КНДР и Республики Корея по объединению автомобильных и железных дорог делают более реалистичными их проекты с Россией. Об этом сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передаёт ТАСС.
«Продекларирована готовность соединить автомобильные и железные дороги, которые сегодня разъединены границей, и приступить к их модернизации», — заявила она.
По словам Матвиенко, для России это тоже очень важно, поскольку страна неоднократно предлагала трёхсторонние проекты для Северной и Южной Кореи по соединению железных дорог с Транссибом. Это необходимо для того, чтобы доставлять товары из Европы через КНДР, а также для прокладки газопровода, чтобы РФ могла «перекинуть свою электроэнергию туда».
«И эти трёхсторонние проекты становятся более реалистичными в свете договорённостей, которые достигнуты между двумя Кореями», — заявила Матвиенко.
В среду, 19 сентября, лидеры КНДР и Южной Кореи на саммите в Пхеньяне приняли совместное заявление о мерах по денуклеаризации, устранении угрозы войны и мерах по установлению доверия. Также главы Минобороны двух стран подписали военное соглашение, согласно которому они договорились отозвать военных из демилитаризованной зоны. Кроме того, Пхеньян пообещал закрыть ракетный полигон в Тончханни и демонтировать ядерные объекты в Йонбёне.
Глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев 19 сентября сообщил, что Россия готова помочь в воплощении планов декларации между КНДР и Южной Кореей. Указанные в документе договорённости подтверждают «успех линии Пхеньяна на отделение межкорейского досье от отношений с США и Западом», заявил он.