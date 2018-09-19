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СМИ: в Южной Корее начнет вещание кабельный телеканал, специализирующийся на КНДР
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СМИ: в Южной Корее начнет вещание кабельный телеканал, специализирующийся на КНДР 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 19 сентября. Новый кабельный телеканал, специализирующийся на программах о КНДР, запустят в начале 2019 года в Южной Корее. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление подготовительного комитета по запуску канала.
По данным агентства, телеканал будет транслировать передачи, способствующие объединению Республики Корея и КНДР, он будет освещать общественную и культурную жизнь КНДР, а также рассказывать о возможностях туризма и национальной кухне.
Как отмечает Yonhap, подготовительный комитет возглавляет корейско-американский журналист Чжин Чон Гу, несколько раз посещавший КНДР для освещения новостных событий. В число его консультантов входят бывший министр объединения Южной Кореи Чжон Се Хён, а также экс-глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ли Чжон Чан.
В последнее время происходит потепление в отношениях КНДР и Южной Кореи. С 18 по 20 сентября в КНДР проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит.
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