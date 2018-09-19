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Junge Welt (Германия): Хейли ругается на Россию
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Junge Welt (Германия): Хейли ругается на Россию 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: ИноСМИ
Администрация Дональда Трампа обостряет тональность и градус своей полемики против России. Постоянный представитель США при ООН Нимрата «Никки» Хейли заявила в понедельник, что «ложь, обман и преступное поведение» стали «новой нормой российской культуры». Арена действий — созванное Хейли как действующим председателем Совета Безопасности ООН внеочередное заседание по реализации санкций в отношении Северной Кореи. Постпред США, известная своей крайне агрессивной риторикой, ранее обвинила Россию в вопиющем нарушении совместно принятых санкций. При этом речь идет в основном о поставках очищенной нефти морским путем.
Совет Безопасности ООН с июля 2006 принял ряд резолюций, вводящих санкции против Северной Кореи, которые, как правило, принимались единогласно. Последние и самые жесткие меры, принятые 22 декабря 2017 года, были одобрены Россией и Китаем. В соответствии с резолюцией 2397 в Северную Корею может поступать ежегодно максимум 500 тысяч баррелей очищенной нефти. Это означает сокращение поставок почти на 90%. При строгом соблюдении эти меры, вероятно, в обозримом будущем должны привести к краху северокорейской экономики.
Вместе с тем, принятые в декабре санкции направлены на то, чтобы экспортные доходы Северной Кореи продолжали сокращаться, после того как в результате принятых ранее мер Совета Безопасности под запретом оказались 90% северокорейского экспорта — в основном угля, текстиля, рыбы и железа. В соответствии с резолюцией 2397 все государства обязались отправить всех северокорейских работников, трудившихся в их странах, незамедлительно (в исключительных случаях— не позднее чем в течение двух лет) обратно домой. По американским оценкам, Северная Корея тем самым будет терять ежегодно свыше 500 миллионов долларов доходов от налогов.
После встречи президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре в общем рассчитывали на постепенное сближение обеих стран. Вместо этого США заблокировали дальнейшее развитие отношений, потребовав в качестве первого шага отказа Северной Кореи от ядерного оружия, ракет и соответствующей инфраструктуры. До этого момента администрация Трампа планирует сохранять максимальное давление на Северную Корею посредством международных санкций и других изолирующих мер. В отличие от США, Россия выступает за отмену части санкций как меру, укрепляющую доверие, и за то, чтобы пойти навстречу требованию Северной Кореи о заключении мирного договора с США.
Спор между Вашингтоном и Москвой обострился после того, как задействованный Совбезом «независимый экспертный комитет» представил в августе проект доклада по реализации санкций. Россия выступила с возражениями относительно некоторых фраз о якобы имеющих место нарушениях и в ходе переговоров с комитетом добилась внесения поправок. Хейли в ходе своего выступления на заседании назвала это «шантажом» и призвала всех членов Совета Безопасности поддержать публикацию доклада в его первоначальном виде. Однако ввиду бесперспективности такого требования она не стала подавать соответствующее заявление. Примечательно, что Хейли направила свою полемику исключительно против России и ни разу не упомянула Китай, хотя США обычно обвиняют и Китай в нарушении санкционного режима.
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