Junge Welt (Германия): Хейли ругается на Россию

Совет Безопасности ООН с июля 2006 принял ряд резолюций, вводящих санкции против Северной Кореи, которые, как правило, принимались единогласно. Последние и самые жесткие меры, принятые 22 декабря 2017 года, были одобрены Россией и Китаем . В соответствии с резолюцией 2397 в Северную Корею может поступать ежегодно максимум 500 тысяч баррелей очищенной нефти. Это означает сокращение поставок почти на 90%. При строгом соблюдении эти меры, вероятно, в обозримом будущем должны привести к краху северокорейской экономики.

Вместе с тем, принятые в декабре санкции направлены на то, чтобы экспортные доходы Северной Кореи продолжали сокращаться, после того как в результате принятых ранее мер Совета Безопасности под запретом оказались 90% северокорейского экспорта — в основном угля, текстиля, рыбы и железа. В соответствии с резолюцией 2397 все государства обязались отправить всех северокорейских работников, трудившихся в их странах, незамедлительно (в исключительных случаях— не позднее чем в течение двух лет) обратно домой. По американским оценкам, Северная Корея тем самым будет терять ежегодно свыше 500 миллионов долларов доходов от налогов.

После встречи президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре в общем рассчитывали на постепенное сближение обеих стран. Вместо этого США заблокировали дальнейшее развитие отношений, потребовав в качестве первого шага отказа Северной Кореи от ядерного оружия, ракет и соответствующей инфраструктуры. До этого момента администрация Трампа планирует сохранять максимальное давление на Северную Корею посредством международных санкций и других изолирующих мер. В отличие от США, Россия выступает за отмену части санкций как меру, укрепляющую доверие, и за то, чтобы пойти навстречу требованию Северной Кореи о заключении мирного договора с США.

Спор между Вашингтоном и Москвой обострился после того, как задействованный Совбезом «независимый экспертный комитет» представил в августе проект доклада по реализации санкций. Россия выступила с возражениями относительно некоторых фраз о якобы имеющих место нарушениях и в ходе переговоров с комитетом добилась внесения поправок. Хейли в ходе своего выступления на заседании назвала это «шантажом» и призвала всех членов Совета Безопасности поддержать публикацию доклада в его первоначальном виде. Однако ввиду бесперспективности такого требования она не стала подавать соответствующее заявление. Примечательно, что Хейли направила свою полемику исключительно против России и ни разу не упомянула Китай, хотя США обычно обвиняют и Китай в нарушении санкционного режима.