Си Цзиньпин подтвердил приверженность Китая пути мирного развития

Пекин, 19 сентября / Синьхуа / — Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в среду, что Китай будет неуклонно придерживаться пути мирного развития, по-прежнему выступать строителем мира во всем мире, защитником международного порядка и страной, вносящей вклад в глобальное развитие.

Си Цзиньпин, также генеральный секретарь ЦК КПК, сделал эти замечания в поздравительном письме в адрес проходящих в Нанкине /административный центр пров. Цзянсу, Восточный Китай/ мероприятий в честь Международного дня мира 2018 года. -0-