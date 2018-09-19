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Си Цзиньпин подтвердил приверженность Китая пути мирного развития
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Си Цзиньпин подтвердил приверженность Китая пути мирного развития 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Пекин, 19 сентября /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в среду, что Китай будет неуклонно придерживаться пути мирного развития, по-прежнему выступать строителем мира во всем мире, защитником международного порядка и страной, вносящей вклад в глобальное развитие.
Си Цзиньпин, также генеральный секретарь ЦК КПК, сделал эти замечания в поздравительном письме в адрес проходящих в Нанкине /административный центр пров. Цзянсу, Восточный Китай/ мероприятий в честь Международного дня мира 2018 года. -0-
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