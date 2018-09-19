Матвиенко назвала успешными переговоры лидеров Южной и Северной Корей

«Я внимательно следила за саммитом, у меня есть информация от нашего посла в Северной Корее , который дал свои оценки», — заявила Матвиенко журналистам «на полях» II Евразийского женского форума. «Мы считаем, что очень успешный саммит, без преувеличения», — добавила она.

Россия , безусловно, приветствует эти переговоры, сближение позиций Северной и Южной Кореи, снятие напряженности, которая была десятилетиями между этими двумя государствам, продолжила сенатор.

Она также подчеркнула, что договоренности между Сеулом и Пхеньяном носят первостепенный характер в вопросе демилитаризации и денуклеаризации на Корейском полуострове.

"Да, важны посреднические усилия Китая, России, США, мирового сообщества. Но надо всячески поддерживать межкорейский диалог, не мешать этому диалогу, не ставить палки в колеса, не вмешиваться. Пусть они договорятся, пусть начнут реализовывать эти договоренности", — полагает Матвиенко.