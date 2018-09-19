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Матвиенко назвала успешными переговоры лидеров Южной и Северной Корей
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Матвиенко назвала успешными переговоры лидеров Южной и Северной Корей 

Российская Газета + ещё 4 3 часа назад
Фото: Российская Газета
«Я внимательно следила за саммитом, у меня есть информация от нашего посла в Северной Корее, который дал свои оценки», — заявила Матвиенко журналистам «на полях» II Евразийского женского форума. «Мы считаем, что очень успешный саммит, без преувеличения», — добавила она.
Россия, безусловно, приветствует эти переговоры, сближение позиций Северной и Южной Кореи, снятие напряженности, которая была десятилетиями между этими двумя государствам, продолжила сенатор.
Она также подчеркнула, что договоренности между Сеулом и Пхеньяном носят первостепенный характер в вопросе демилитаризации и денуклеаризации на Корейском полуострове.
"Да, важны посреднические усилия Китая, России, США, мирового сообщества. Но надо всячески поддерживать межкорейский диалог, не мешать этому диалогу, не ставить палки в колеса, не вмешиваться. Пусть они договорятся, пусть начнут реализовывать эти договоренности", — полагает Матвиенко.
Напомним, недавно глава Совфеда побывала с визитом в КНДР и встретилась с руководителем страны Ким Чен Ыном. По ее словам, северокорейский лидер серьезно настроен на контакты с Югом и решение ядерной проблемы Корейского полуострова политико-дипломатическим путем.
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