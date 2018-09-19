Депутат ГД объяснил включение России в список основных киберугроз для США

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из документа, попавшие в его распоряжение, сообщил, что Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности. Как говорится в стратегии, США сталкиваются с «неминуемым и неприемлемым риском» со стороны «вредоносной кибердеятельности» и «были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией».

"Я думаю, что эти угрозы выдуманные — выдуманные американскими военными. Они таким образом обосновывают наличие кибервойск в США. Для того, чтобы это не было «потешными» войсками, они придумывают, что в России, КНДР, Китае есть угроза. Насколько мне известно, в наших вооруженных частях нет подобных подразделений, которые были бы нацелены на кибератаки. Поэтому это все для оправдания собственных намерений", — сказал Морозов РИА Новости.