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Госдума активизирует межпарламентское сотрудничество с Пхеньяном, заявил Слуцкий
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Госдума активизирует межпарламентское сотрудничество с Пхеньяном, заявил Слуцкий 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Межкорейские переговоры станут новой страницей в восприятии КНДР мировым сообществом; в Госдуме планируют активизировать межпарламентское сотрудничество с Пхеньяном, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Необходимо продолжать вести диалог с северокорейскими властями. Москва его никогда не прекращала. Со своей стороны планируем активизировать сотрудничество на межпарламентском уровне», — сказал парламентарий.
По его словам, межкорейские переговоры можно оценить со знаком плюс, достигнутые договоренности — это огромный шаг на пути достижения мира на Корейском полуострове. Слуцкий отметил, что Россия всегда высказывалась за разрешение северокорейской проблемы политическими методами, передает РИА «Новости».
Межкорейский саммит прошел в Пхеньяне 18019 сентября. Лидеры двух Корей Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын уже в третий раз встретились в этом году. По итогам переговоров они подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль заключили соглашение в военной области.
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