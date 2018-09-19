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Олимпиада объединит корейские страны
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Олимпиада объединит корейские страны 

News.ru 5 часов назад
На межкорейском саммите в Пхеньяне глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о совместной заявке на проведение Игр-2032. Об этом говорится в распространённом сторонами заявлении.
Ко всему прочему корейские страны договорились о том, что выставят на Игры-2020 единую команду. Ранее о подобном варианте говорил министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван.
Олимпиада 2020 года пройдет в Японии. Токио примет Игры с 24 июля по 9 августа.
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