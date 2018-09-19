Олимпиада объединит корейские страны

Ко всему прочему корейские страны договорились о том, что выставят на Игры-2020 единую команду. Ранее о подобном варианте говорил министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван.

Олимпиада 2020 года пройдет в Японии. Токио примет Игры с 24 июля по 9 августа.