Олимпиада объединит корейские страны 

На межкорейском саммите в Пхеньяне глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о совместной заявке на проведение Игр-2032. Об этом говорится в распространённом сторонами заявлении.
Ко всему прочему корейские страны договорились о том, что выставят на Игры-2020 единую команду. Ранее о подобном варианте говорил министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван.
Олимпиада 2020 года пройдет в Японии. Токио примет Игры с 24 июля по 9 августа.